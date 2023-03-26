العراق يسجل إيرادات نفطية بلغت (7) مليارات و(62) مليون دولار في شباط الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، أن إيرادات تصدير الخام لشهر شباط/ فبراير الماضي تجاوزت السبعة مليارات دولار لأكثر من 92 مليون برميل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت 92 مليوناً و255 ألفاً و610 براميل.

وبينت أن الإيرادات بلغت 7 مليارات و62 مليوناً و704 آلاف دولار، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 89 مليوناً و140 ألفاً و448 برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و834 ألفاً و393 برميل.

وأوضحت الوزارة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.556 دولاراً، مضيفة أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.