العراق يسجل نمواً متواضعاً بسوق المشروعات خلال شهر

شفق نيوز/ أفادت مجلة "ميد" البريطانية، يوم الأربعاء، بأن سوق المشروعات في العراق نما بواقع 0.4% خلال الفترة من 12 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران.

وذكرت المجلة الأمريكية، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قطاع المشاريع في العراق نما بنسبة متواضعة بلغت 0.4 في المائة، بإضافة 1.4 مليار دولار إلى قيمة المشروعات التي لديه، فيما نما سوق المشروعات في الكويت بواقع 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها، ليبلغ 175 مليار دولار".

وأضافت أن "السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، سجلت نمواً أيضاً في مشاريعها بنفس الفترة عند 71.4 مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 4.7 في المائة في سوق مشاريعها من 1.51 تريليون دولار إلى 1.58 تريليون دولار، فيما انكمش سوق المشاريع الإيرانية بنسبة بلغت 1 في المائة، وخسرت 2.7 مليار دولار في قيمة المشروعات".