العراق يسجل نمواً في السياحة إلى تركيا خلال أيار 2026

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الثلاثاء، أن عدد السياح العراقيين إلى تركيا ارتفع خلال شهر أيار/مايو 2026 إلى 80 ألفاً و683 زائراً، مقارنة بـ77 ألفاً و164 زائراً في الشهر نفسه من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 4.56%.

وتابعت وكالة شفق نيوز، تلك البيانات، التي أظهرت، استحواذ العراقيين على 1.66% من إجمالي الزوار الأجانب إلى تركيا خلال أيار الماضي، ليحافظوا على موقعهم ضمن أبرز الجنسيات العربية الوافدة.

وتقدم العراقيون على عدد من الجنسيات العربية، من بينها السعودية التي بلغ عدد زوارها 67 ألفاً و508 أشخاص، والأردن بـ21 ألفاً و526 زائراً، ولبنان بـ13 ألفاً و764 زائراً.

وأظهرت الأرقام أن الإيرانيين تصدروا قائمة زوار تركيا من دول غرب آسيا بـ232 ألفاً و130 زائراً، تلاهم العراقيون، فيما بلغ إجمالي الزوار من دول غرب آسيا 267 ألفاً و403 زائرين.

وعلى مستوى الجنسيات كافة، تصدر الروس القائمة بـ701 ألف و123 زائراً، تلاهم الألمان بـ686 ألفاً و194 زائراً، ثم البريطانيون بـ493 ألفاً و376 زائراً، بينما بلغ إجمالي الزوار القادمين من القارة الآسيوية 638 ألفاً و219 زائراً خلال أيار 2026.