العراق يسجل أقوى نمو بالمشاريع في المنطقة بقيمة 429 مليار دولار

شفق نيوز - بغداد

حقق العراق أقوى زيادة في قيمة المشاريع على مستوى المنطقة خلال الفترة الممتدة من 15 أيار/ مايو إلى 19 حزيران/ يونيو 2026، بعد إضافة مشاريع جديدة بقيمة 12 مليار دولار، ليرتفع إجمالي قيمة المشاريع في البلاد إلى 429 مليار دولار، بحسب بيانات مؤشر "ميد" للمشاريع.

وأوضحت البيانات أن العراق سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الفترة المذكورة، مدعوماً بتقدم المشروع المتكامل التابع لشركة نفط الشمال في حقل عجيل، البالغة قيمته 3 مليارات دولار، إلى مرحلة الدراسة.

وذكرت مجلة "ميد" أن سوق المشاريع في منطقة الخليج واصل التوسع للشهر الخامس عشر على التوالي، مضيفاً 66 مليار دولار إلى قيمته الإجمالية، ليصل حجم سوق المشاريع الإقليمي إلى 5.08 تريليون دولار.

وعلى مستوى الأسواق الخليجية، سجلت الإمارات نمواً بنسبة 2.8% لترتفع قيمة مشاريعها إلى 1.35 تريليون دولار، فيما حققت سلطنة عُمان نمواً بنسبة 3% لتصل قيمة مشاريعها إلى 360 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمة المشاريع في قطر بنسبة 1.9% لتبلغ 241 مليار دولار، في حين استقرت الكويت عند 240 مليار دولار والبحرين دون تغييرات كبيرة.

وفي المقابل، كانت السعودية السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت تراجعاً خلال الفترة، إذ انخفضت قيمة مشاريعها بنحو 10 مليارات دولار، أو ما يعادل 0.5%، لتستقر عند 2.16 تريليون دولار.