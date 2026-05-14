العراق يسجل دخولاً لافتاً في قائمة مستوردي الدواجن البرازيلية المُصنّعة

شفق نيوز - بغداد / برازيليا

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA) ضمن تقريرها لعام 2026، تسجيل ارتفاع في صادرات البرازيل من منتجات الدواجن المُصنّعة خلال عام 2025، مع تباين واضح في أداء الأسواق المستوردة، ودخول بعض الدول الشرق أوسطية ضمن قائمة الاستيراد، وفي مقدمتها العراق.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز جاءت الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في صدارة المستوردين بحجم بلغ 83,834 طنًا، يليه المملكة المتحدة بـ53,114 طنًا، ثم تشيلي بـ 840 طنًا، وسويسرا بـ 489 طنًا، ومقدونيا بـ79 طنًا.

وفي تطور لافت، سجّل العراق دخولًا جديدًا إلى السوق ضمن قائمة الدول المستوردة، بعد أن استورد 54 طنًا خلال عام 2025، ليحل في المرتبة السادسة ضمن هذا القطاع، في مؤشر يعكس بداية حضور تدريجي للمنتجات البرازيلية المُصنّعة في السوق العراقية.

كما شملت القائمة دولًا أخرى في المنطقة والعالم مثل سنغافورة (47 طنًا) والإمارات العربية المتحدة (28 طنًا) وإيران (24 طنًا)، إضافة إلى كميات محدودة جدًا لدى بعض الأسواق الأخرى.

وفي فئة "المنتجات الصناعية"، حافظت الأسواق التقليدية على صدارتها، حيث جاءت المملكة المتحدة أولًا بـ47,364 طنًا، تليها الاتحاد الأوروبي بـ42,534 طنًا، ثم تشيلي والأرجنتين والأوروغواي، فيما سجل العراق تراجعًا نسبيًا في هذه الفئة إلى 1,170 طنًا خلال 2025، مقارنة بـ2,031 طنًا في 2024.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي صادرات البرازيل من هذه الفئة سجل نموًا سنويًا بنسبة 7.64% ليصل إلى أكثر من 132 ألف طن، ما يعكس استمرار الطلب العالمي على منتجات البروتين الحيواني البرازيلية رغم التذبذب في بعض الأسواق الناشئة.

ويعكس دخول العراق في قائمة الاستيراد، وإن بأحجام محدودة، توسعًا تدريجيًا في علاقاته التجارية الغذائية مع البرازيل، خاصة في قطاع المنتجات المُصنّعة، الذي يشهد منافسة متزايدة في الأسواق الإقليمية.