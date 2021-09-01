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العراق يسجل انخفاضاً بإنتاج المنشآت الصناعية الكبيرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T07:27:57+0000
العراق يسجل انخفاضاً بإنتاج المنشآت الصناعية الكبيرة

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الاربعاء، عن انخفاض الانتاج في المنشآت الصناعية الكبيرة لسنة 2020.

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قيمة الانتاج في المنشآت الصناعية الكبيرة انخفضت لسنة 2020 لتصل الى 6717 مليار دينار مقابل 7316 مليار دينار لسنة 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 8.2 %".

وبين أن "الانخفاض يعود إلى الضرر الذي سببته جائحة كورونا مما ادى الى توقف المنشات عن العمل لعدة اشهر".

واضاف ان "الخامات والمواد الاولية والمستلزمات الاخرى تاثرت هي الاخرى بانخفاض الانتاج حيث بلغت 3476 مليار دينار بالمقارنة مع 2019 والبالغة 3825 مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 9.1 %".

وتصدر مديرية الاحصاء الصناعية التابعة لوزارة التخطيط مسحا سنويا للمعامل الحكومية والاهلية والمختلط العاملة في هذا القطاع متضمنة احصاءات للصناعات الاستخراجية (عدا النفط) والتحويلية .

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