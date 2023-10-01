العراق يسجل ارتفاعاً في صادراته النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 6.083 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 947 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.136 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 280 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 47 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 233 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.880 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 844 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 383 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 286 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بمعدل 240 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 167 الف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 3 الاف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".