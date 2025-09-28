العراق يسجل ارتفاعاً في صادراته النفطية الى امريكا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع معدل صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.767 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 699 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.068 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 197 ألف برميل مرتفعة بمقدار 74 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 123 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.837 ملايين برميل يوميا، تليها البرازيل معدل 435 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 320 ألف برميل، ومن السعودية بمعدل 296 الف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 236 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل بلغ 143 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا معدل 123 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا 121 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا معدل 68 ألف برميل".