العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار خاماته رغم تراجع النفط عالمياً

عامل نفطي يقف على انبوب داخل حقل في العراق (أرشيف)

شفق نيوز - بغداد

سجلت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً رغم تراجع العقود الآجلة للنفط في الأسواق العالمية، فيما استقرت سلة خامات منظمة أوبك عند 79.50 دولاراً للبرميل.

وسجل خام البصرة الثقيل 53.33 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بمقدار 1.57 دولار أو 3.03%، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط إلى 55.63 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.57 دولار أو 2.90%.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.49 دولار، أو 0.62%، إلى 78.87 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.59 دولار، أو 0.78%، ليسجل 75.18 دولاراً للبرميل.

وبحسب بيانات الأسواق، بلغ سعر سلة خامات منظمة أوبك 79.50 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع الخام العربي الخفيف السعودي إلى 74.45 دولاراً للبرميل.