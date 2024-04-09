العراق يستأنف رحلات "بغداد - بصرة - بكين" آيار المقبل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، استئناف رحلات "بغداد - بصرة - بكين" في شهر آيار المقبل، وذلك بعد توقف دام سنوات عدة.

وكشفت الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عن موعد إفتتاح خطٍ جديد ومباشر لرحلات الناقل الوطني بين العراق والصين، موضحة أن الرابع من آيار المقبل سيكون موعداً لتسيير أول رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار البصرة الدولي ومن ثم الى مطار بكين داشينغ الدولي.

وبينت الوزارة، أن الخطة التشغيلية للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تتضمن توسيع وتنويع شبكة الوجهات الخارجية للطائر الأخضر، مؤكدة استكمال إجراءات عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين، والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو).

ونوه بيان الوزارة بأن عدد الرحلات المجدولة ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً، ذهاباً من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإياباً من بكين يومي الأحد والأربعاء، فضلاً عن تخصيص طائرة الأحلام Dreamliner المتميزة برفاهية السفر العالية، والمناسبة للمسافات الطويلة.

ونقل البيان عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، أن خطة التشغيل تستهدف رفع مستوى الخدمات وإطلاق العروض المتعددة والتنافسية، مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ أكبر عدد من الرحلات ونقل المسافرين وتعظيم الواردات المالية.