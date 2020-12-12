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العراق يستأنف الرحلات الجوية مع 5 مطارات أوربية ويصدر محاصيل لدول

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-12T04:38:28+0000
العراق يستأنف الرحلات الجوية مع 5 مطارات أوربية ويصدر محاصيل لدول

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجويّة العراقية التابعة لوزارة النقل تنظيم اكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية وبنسب امتلاء جيدة، معبرة عن أملها في المباشرة، خلال الايام المقبلة، برحلات مباشرة الى قطاعات اخرى في مقدمتها تشغيل الرحلات المباشرة الى خمسة مطارات أوروبية تشمل "لندن ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت وكوبنهاكن".

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت عن مسؤول العلاقات الخارجية في الشركة حسين جليل كريم إن "العمل يجري بانسيابية عالية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل وادارة الشركة لتشغيل عدد من الوجهات التي توقفت جراء جائحة كورونا".

ونوه الى زيادة عدد الرحلات الى القطاعات ذات الاقبال الواسع من المواطنين كتركيا وايران وبيروت والقاهرة ودلهي وعمان وغيرها من الوجهات".

وعلى صعيد اخر أعلنت وزارة الزراعة  تلقيها طلبات من دول عربية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا لتصدير المحاصيل العراقية بعد ان حققت "فائضاً كبيراً" في إنتاج أغلب المحاصيل الزراعية خلال 2020.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري ان "الوزارة تتبع حاليا سياسة تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر تنفيذ خطة لاعادة تأهيل ودعم القطاع الذي كان قد تعرض الى التدمير في المناطق التي احتلتها عصابات داعش الارهابية عام 2014"

واضاف ان "الوزارة وخلال عام 2020، حققت تقدما كبيرا في انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، حيث لعب المنتج المحلي دورا مهما في السوق المحلية خصوصا مع الغلق الذي رافق اجراءات الوقاية من جائحة كورونا، اذ لم تشهد السوق العراقية اي نقص في الامدادات الغذائية".

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