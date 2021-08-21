العراق يستورد 5000 طن من الرز الهندي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة يوم السبت وصول حاويات محملة بكمية 5000 طن من الرز الهندي لصالح مشروع السلة الغذائية.

وأكد مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية محمد حنون كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قرب وصول بواخر جديدة محملة بالمواد الغذائية لصالح السلة الغذائية والتي ستصل تباعا الى البلاد.

ووافق مجلس الوزراء في 4 أيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية مكونة من سبع مواد تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021.

وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.