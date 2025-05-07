العراق يستورد نحو 200 ألف طن من اللحوم والدواجن البرازيلية

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية اكثر من 190 ألف طن في العام 2024 .

ووفقا للبيانات والإحصاءات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فان "استيرادات العراق من لحوم الابقار والدواجن البرازيلية بلغت 190 الفا و 376 طنا بقيمة اجمالية بلغت 431 مليونا و 865 الف دولار".

ووفقا لتلك البيانات والإحصاءات، فإن "كمية لحوم الدجاج المستوردة بلغت 180 ألفا و715 طنا بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون و286 ألف دولار، فيما بلغت كمية لحوم الابقار المجمدة 8 الاف و 866 طنا بقيمة اجمالية بلغت 30 مليونا و 389 الف دولار، فيما بلغت الاحشاء الصالحة للأكل 795 طنا بقيمة بلغت مليونا و 190 الاف دولار".

كما واشارت الاحصاءات الى ان "النمو السنوي لهذه الصادرات خلال أربع سنوات وصل الى 46% ، وان هذه الحصة تمثل 30% من استيرادات العراق من اللحوم البرازيلية إلى دول العالم".