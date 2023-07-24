العراق يستورد منتجات نفطية بأكثر من مليار دولار في ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ استورد العراق ثلاثة منتجات نفطية بأكثر من مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لمؤسسة تسويق النفط " سومو".

وأظهر جدول نشرته "سومو"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق استورد ثلاثة مشتقات نفطية بمقدار 1 مليار و235 مليونا و180 ألفا و 755 دولارا، بكمية 1 مليون و346 ألفا و 451 طناً في الربع الأول من عام 2023".

وبين الجدول، ان "كمية المشتقات المستوردة من النفط الابيض بلغت 86 الف و744 طن بمبلغ 90 مليوناً و 714 ألفاً و810 دولارات، فيما بلغت كمية زيت الغاز المستوردة 366 ألفاً و 386 طناً بمبلغ 308 ملايين و 196 الفاً و376 دولارا".

وأشار الجدول إلى أن "كمية البنزين المستورد بلغت 393 ألفاً و320 طناً بمبلغ 836 مليوناً و 269 ألفاً و569 دولاراً".

ويستورد العراق بعض المشتقات النفطية وخاصة البنزين المحسن لسد النقص الحاصل في السوق المحلية، وتعتبر الصين والهند أبرز الدول المصدرة للعراق.