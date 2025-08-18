العراق يستورد "معكرونة" ونشا من السعودية بـ220 مليون دولار

شفق نيوز- بغداد

تجاوزت استيرادات العراق من مستحضرات الحنطة والنشا من السعودية، حاجز من 220 مليون دولار خلال عام 2024.

ووفقا للبيانات والاحصاءات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "كمية استيرادات العراق من مستحضرات الحنطة والنشا والدقيق من السعودية بلغت 220 مليوناً و484 ألف دولار، مبينة أن النمو السنوي في القيمة بين عامي 2020 و2024 ارتفع ليبلغ 27%.

وأضافت أن العراق استورد المكرونة (المعكرونة) من السعودية بمبلغ 159 مليوناً و718 الف دولار، كما استورد مستحضرات غذائية من الدقيق أو النشا بمبلغ 44 مليوناً و432 ألف دولار.

وأشارت إلى أن العراق استورد أيضاً المعجنات والبسكويت بمبلغ 16 مليوناً و334 ألف دولار.