العراق يستورد معجنات تركية بأكثر من 156 مليون دولار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية التركية، فيصل ميميش، يوم الثلاثاء، أن صادراتها بلغت 156 مليون دولار في يوليو/تموز، بارتفاع 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء العراق ضمن أبرز الأسواق المستوردة لهذه المنتجات، إلى جانب سوريا وإيران وتونس وألمانيا.

وأوضح، ميميش، أن منتجات المعجنات تصدرت صادرات القطاع بقيمة 36.4 مليون دولار، مبيناً أن بعض المنتجات الزراعية تتأثر بعوامل مثل الجفاف وتغير المناخ.

ولفت إلى أن تعزيز الإنتاج يتيح تلبية احتياجات السوق العالمية وتوفير منتجات غذائية صحية بأسعار مناسبة، وهو ما ينعكس إيجابياً على توريدات العراق من هذه المنتجات.