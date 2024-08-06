العراق يستورد لحوم "الدجاج" من البرازيل بقيمة 230 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت البرازيل اليوم الثلاثاء، عن تصدير الدجاج الى العراق بأكثر من 230 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2024.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني – (ABPA) واطلعت عليها شفق نيوز، فإن توقعات قطاع الدجاج البرازيلي تشير في إنهاء هذا العام مع تحقيق 5.25 ملايين طن من الصادرات، بزيادة قد تصل إلى 2.2% بالمقارنة مع الـ 5.13 ملايين طن التي تم تصديرها العام الماضي.

ومن ناحية القيمة، بلغت قيمة الصادرات في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو إجمالي وقدره 4.63 مليار دولار، وهي تعتبر انخفاضاً بنسبة 10.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين، بأنه على الرغم من هذا الانخفاض، فإن التوقعات هي الحفاظ على نمو المبيعات إلى الدول الإسلامية التي تعتبر من كبار المستوردين للحوم الدجاج من البرازيل ABPA.

وأضاف ريكاردو سانتين ان المستورد الرئيسي للدجاج البرازيلي هي الصين بما يعادل 11% من الصادرات البرازيلية، تليها كل من الإمارات بنسبة 10% واليابان بنسبة 8% والسعودية بنسبة 8% وجنوب إفريقيا بنسبة 7% والفلبين بنسبة 5% والعراق بنسبة 4%.

وأشار إلى نمو في المبيعات إلى العالم العربي: حيث استوردت الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من العام لحوم دجاج بقيمة إجمالية وقدرها 478.2 مليون دولار، وهي زيادة بنسبة 16.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بينما بلغت واردات المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية وقدرها 431.2 مليون دولار، بزيادة وقدرها 5% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023.

من ناحية أخرى، حققت مبيعات لحوم الدجاج البرازيلية إلى العراق نمواً بنسبة 28.3% بالمقارنة مع العام المنصرم حيث بلغت 231.9 مليون دولار. كما حققت المبيعات نمواً إلى كل من الكويت وعُمان وقطر والأردن، بينما شهدت انخفاضاً إلى كل من اليمن والبحرين.