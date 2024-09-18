العراق يستورد أكثر من 722 مليون طن بنزين في ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ كشفت شركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، عن استيراد العراق أكثر من 722 مليون طن من البنزين خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024.

وذكرت "سومو" في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق استورد 722 مليوناً و566 ألفاً و970 طناً من مادة البنزين، اعتباراً من شهر نيسان ولغاية شهر حزيران من عام 2024".

وأضافت سومو أن "العراق لم يستورد أي كمية من مادة زيت الغاز أو النفط الأبيض خلال هذه الفترة".

وكان مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، قد قال إن استهلاك العراق من مادة البنزين يبلغ 32 مليون لتر يومياً.