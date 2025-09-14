العراق يستورد حوالي 30 طناً من الذهب خلال أكثر من عام

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، استيراد 28 طناً و298 كغم من الذهب عبر مطاري بغداد والنجف، خلال المدة الممتدة من تشرين الأول 2023 وحتى نهاية كانون الأول 2024.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور فياض الدليمي في بيان اليوم، أن نحو 4 أطنان استُوردت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، فيما تجاوزت الكميات المستوردة خلال عام 2024 وحده 24 طناً.

وأضاف أن قسم المصوغات في الجهاز، وبعد افتتاح وحدتي الفحص في المطارين المذكورين بموجب قرار مجلس الوزراء، قام بفحص ووسم جميع الكميات المستوردة، محققاً إيرادات مالية تجاوزت 5 مليارات و536 مليون دينار.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في نهاية العام 2023، أن جميع الذهب المستورد سيتم فحصه و وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قبل دخوله الى الأسواق العراقية اعتبارا من مطلع العام 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي حينذاك، إن هذه الإجراءات ستسهم كثيرا في الحد من الغش، لان الذهب المستورد سيتم ارساله مباشرة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحماية كمركية، لغرض فحصه و وسمه، قبل دخوله إلى الاسواق.

وأعلن مرصد إيكو عراق المتخصص بالشؤون الاقتصادية، في شهر آب/أغسطس الماضي، عن زيادة قيمة الاحتياطي العراقي من الذهب بنسبة 4.76% خلال النصف الأول من العام 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

وذكر المرصد ببيان في حينها، أن "العراق يمتلك 162 طنًا من الذهب كجزء من احتياطه الوطني"، مشيرًا إلى أن "سعر طن الذهب كان 105 ملايين دولار أمريكي في شهر كانون الثاني 2025، وارتفع تدريجياً ليصل إلى 110 ملايين دولار أمريكي في نهاية حزيران 2025".

وأوضح البيان أن "هذه الزيادة في سعر الذهب ساهمت مباشرة في رفع قيمة الاحتياطي العراقي من الذهب"، مؤكداً أن "الذهب يظل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تعزز القوة المالية للبلاد".

وكشف البنك المركزي العراقي، في شهر تموز/ يوليو الماضي، عن ارتفاع قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية.

وقال البنك في احصائية رسمية، ان قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية بلغت 22.492 تريليون دينار لغاية شهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 5.62% عن شهر آذار/مارس الذي بلغت قيمة الذهب فيه 21.228 تريليون دينار .

واضاف ان قيمة الذهب ارتفع ايضا عن شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2024 بنسبة 17.72% الذي كان قد بلغ 17.834 تريليون دينار، مرتفعا عن كانون الاول من العام 2023 الذي بلغ فيه قيمة الذهب 12.293 تريليون دينار.

يذكر أن البنك المركزي كشف في وقت سابق عن احتياطي العراق من العملة الصعبة في نهاية شهر نيسان التي بلغت 98.089 مليار دولار بما يعادل 127.516 تريليون دينار.