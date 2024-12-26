العراق يستورد أكثر من 22 ألف برميل بنزين يومياً

شفق نيوز/ أفادت بيانات حديثة، يوم الخميس، بأن العراق استورد أكثر من 22 ألف برميل يومياً من البنزين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات كبلر، فقد بلغ "متوسط صادرات المنتجات النفطية المكررة من الفجيرة 450 ألف برميل يومياً حتى الآن في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط".

وأضافت البيانات أن "نحو 22,200 برميل يومياً من البنزين كانت متجهة إلى العراق في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران".

وفي الوقت نفسه، كانت "79,500 برميل يومياً من البنزين و4,880 برميل يوميا من مكونات المزج متجهة إلى باكستان، التي تعد أكبر مشترٍ للمنتجات المكررة من الفجيرة في ديسمبر/ كانون الأول".

وأشار موردو الوقود إلى أن "الطلب على وقود النفط منخفض الكبريت للشحن يُعتبر لائقًا، وأن الإمدادات كافية لتلبية احتياجات التزود بالوقود الفورية".

وتتجه المزيد من الإمدادات إلى الفجيرة، حيث كانت شحنة تتضمن نحو 800 ألف برميل من زيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور الكويتية في طريقها إلى الفجيرة، ومن المتوقع وصولها في 26 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان آخر تصدير مقرر لزيت الوقود منخفض الكبريت أو زيت الوقود منخفض الكبريت من الميناء نحو 735 ألف برميل إلى مصفاة يوسو في كوريا الجنوبية للوصول في أوائل ديسمبر/كانون الأول.