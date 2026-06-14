العراق يستورد أكثر من 118 ألف طن من البنزين خلال الربع الأول من 2026

شفق نيوز - بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن حجم استيرادات العراق من البنزين بلغ نحو 118 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن الكميات شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام 2025.

وقالت الشركة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن العراق استورد 118 ألفاً و298 طناً من البنزين خلال المدة الممتدة من كانون الثاني/ يناير حتى نهاية آذار/ مارس 2026.

وأضافت "سومو" أن هذه الكمية تمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، التي بلغت فيها الاستيرادات 349 ألفاً و292 طناً، أي بانخفاض بلغت نسبته 66.1%، مشيرةً إلى أن العراق لم يسجل أي استيرادات من مادة زيت الغاز (الغاز أويل) أو النفط الأبيض خلال الفترة ذاتها.

ويأتي ذلك في وقت يُعد فيه العراق ثاني أكبر منتج للنفط ضمن منظمة أوبك، إلا أنه ما يزال يعتمد على استيراد بعض المشتقات النفطية، نتيجة محدودية طاقة المصافي المحلية وقِدم العديد منها؛ إذ يعود أحدث المصافي الكبيرة في البلاد إلى مصفى كربلاء الذي ينتج نحو 140 ألف برميل يومياً، فيما يعود مصفى بيجي إلى ثمانينيات القرن الماضي بطاقة تصميمية تبلغ 300 ألف برميل يومياً وقد تضرر بشكل كبير خلال الحرب ضد تنظيم داعش، إلى جانب مصفى الدورة الذي أُنشئ في الستينيات بطاقة 140 ألف برميل يومياً.