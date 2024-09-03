العراق يستورد قمحا من كندا بأكثر من 40 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق للقمح من كندا اكثر من 40 مليون دولار خلال العام الماضي 2023 حسب موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد القمح من كندا خلال العام الماضي بكمية بلغت 104 آلاف و550 طناً بقيمة اجمالية بلغت 40 مليونا و 325 دولارا".

واضاف ان "حصة العراق من واردات القمح الكندي بلغت 7%"، مبيناً أن "النمو السنوي لواردات القمح من الكندي ازداد ما بين عامي 2019 و2023 بنسبة 241%".