العراق يستورد فواكه وحمضيات بـ45 مليون دولار من لبنان

شفق نيوز/ كشفت هيئة الجمارك اللبنانية، يوم الأربعاء، عن استيراد العراق فواكه وحمضيات بنحو 45 مليون دولار خلال السنة الماضية 2023، وبذلك يكون الوحيد الذي يستورد من لبنان، أكثر مما يصدر إليه.

وذكرت الجمارك اللبنانية، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "استيراد العراق من لبنان خلال العام الماضي ارتفع عن سنة 2018 التي بلغت فيه 35.6 مليون دولار، وهو حجم الاستيراد الأعلى آنذاك".

وأشارت إلى أن "العراق صدر سلعاً الى لبنان ما يقارب 4 ملايين دولار في السنة الماضية، مقابل 4.7 مليون دولار في سنة 2018"، لافتة إلى أن "الصادرات الزراعية والغذائية تشكل 45% من مجمل صادرات لبنان إلى العراق".

وتابعت: "شهدت الصادرات الزراعية ارتفاعاً في السنوات السابقة، بلغ ذروته في عام 2022 مسجّلة 59 مليون دولار"، مضيفة أن "غالبية الصادرات الزراعية المتّجهة إلى العراق هي عبارة عن فواكه وحمضيات".

وأوضحت هيئة الجمارك اللبنانية، أن "السوق العراقية مفتوحة أمام لبنان بشكل واسع، وتنمية التبادل بين البلدين متاحة، لكنّ صادرات زيت الزيتون ما تزال تفضّل دول الخليج حيث تتمتّع بأفضلية في السعر وبعضها يذهب إلى أوروبا أيضاً، أما واردات التمور من العراق فهي ستنافس واردات التمور من السعودية الأكثر شهرة في هذه المنتجات"، مبينة أن "مليار دولار هي الكلفة الإجمالية لثمن استيراد الفيول والمازوت من العراق".