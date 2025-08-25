العراق يستورد فواكه وتمور من مصر بأكثر من 87 مليون دولار

شفق نيوز- بغداد

بلغت استيرادات العراق للفواكه من مصر أكثر من 87 مليون دولار في العام 2024.

ووفقا لموقع "تريد ماب" الذي يعني بالاسواق في العالم، فإن العراق استورد من مصر خلال العام الماضي فواكه ومكسرات بقيمة 87.444 مليون دولار، مشيراً إلى أن حصة العراق من هذه المنتجات المستوردة هي 6%.

وبحسب الموقع، فإن الفواكه شملت استيراد الفراولة والتوت بقيمة 50.843 مليون دولار كما شملت الحمضيات بقيمة 27,373 مليون دولار.

هذا وشمل الاستيراد أيضا،ـ التمور والافكادو والأناناس والمانجو بقيمة 4,306 مليون دولار كما شمل الموز والكرز بقيمة 3.365 مليون دولار، وشمل أيضا الرقي والعنب والمكسرات بقيمة 1.557 مليون دولار.