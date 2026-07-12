العراق يستورد فاكهة الموز بقيمة 46 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية، أن قيمة واردات العراق من الموز الطازج أو المجفف بلغت نحو 46 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد سجلت واردات العراق من الموز مستويات مرتفعة خلال عام 2025، إذ بلغت نحو 74 مليون دولار في الربع الأول، قبل أن تنخفض إلى 64 مليون دولار في الربع الثاني، ثم إلى 62 مليون دولار في الربع الثالث، لترتفع مجدداً إلى 75 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه.

وأظهرت بيانات الدول الموردة أن الهند جاءت في صدارة صادرات الموز إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2026، لتستحوذ على معظم واردات البلاد من هذه السلعة، فيما سجلت بقية الدول الموردة، ومنها تركيا والإكوادور، مستويات محدودة مقارنة بحجم الإمدادات الهندية.

وتشير بيانات التجارة الدولية إلى أن اعتماد العراق على الواردات الغذائية ما يزال مرتفعاً، في ظل محدودية الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل والفاكهة مقارنة بحجم الاستهلاك، مما يجعل الأسواق الخارجية مصدراً رئيسياً لتلبية الطلب المحلي.