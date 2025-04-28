العراق يستورد سلعاً من لبنان بمليار و300 مليون دولار خلال 9 سنوات

شفق نيوز/ استورد العراق، سلعاً من لبنان، بأكثر من مليار و300 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من العام 2016 لغاية آذار 2025.

وذكر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عجز الميزان التجاري للبنان مع 21 دولة عربية بلغ 8.725.992 مليار دولار من سنة 2016 حتى 25 اذار 2025، حيث بلغ مجموع استيراد لبنان في الفترة المذكورة 21.914466 مليار دولار، مقابل تصدير بلغ 13.725.992 مليار دولار.

وأشار الدليل، إلى أن "العراق استورد من لبنان خلال هذه الفترة بقيمة 1.375.054 مليار دولار مقابل تصدير للبنان بلغ 58.729 مليون دولار، أي بفائض ربحي لصالح لبنان بلغ 1.322 مليار دولار، وبذلك يحتل العراق المرتبة الثانية من حيث الاستيرادات من لبنان.

وبين أن سوريا تبؤات المرتبة الاولى في الاستيراد من لبنان حيث استوردت منه بقيمة 1.584.402 مليار دولار مقابل تصدير الى لبنان بلغ 1.073.697 مليار دولار، أي بفائض ربحي للبنان بقيمة 510.705 مليون دولار.

هذا وجاءت قطر في المرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة مستورداتها من لبنان 1.075.159 مليار دولار، مقابل تصدير إلى لبنان بلغ 182.734 مليون دولار، أي بفائض ربحي لصالح لبنان بقيمة 829.425 مليون دولار.