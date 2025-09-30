العراق يستورد سلعاً بأكثر من مليار دولار خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن العراق احتلّ المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا بأكثر من مليار دولار في شهر اغسطس/ آب الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر اب بلغت 21 مليار 792 مليون دولار بانخفاض قدرها 1.2٪ وبلغت الواردات 25 مليار 940 مليون دولار بانخفاض قدرها 3.9٪ مقارنة باغسطس 2024.

وأضافت، أن "ألمانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و773 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و276 مليون دولار، والمملكة المتحدة ثالثاً بمليار و150 مليون دولار".

ووفق الهيئة، فإن إيطاليا جاءت رابعا 979 مليون دولار، وجاء العراق خامسا 978 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 28.3٪ في آب 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.