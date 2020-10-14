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العراق يستورد رماناً من تركيا بأكثر من 12 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-14T08:43:37+0000
العراق يستورد رماناً من تركيا بأكثر من 12 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلنت اتحادات مصدري منطقة بحر إيجة، اليوم الاربعاء، ان العراق جاء بالمرتبة الثانية باكثر الدول استيرادا للرمان خلال تسعة اشهر.

وبحسب معطيات اتحادات مصدري منطقة بحر ايجه فأن "صادراتها من الرمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغت 59 مليونا و402 ألف دولار".

واضافت ان "العراق جاء بالمرتبة الثانية بالاكثر الدول استيرادا للرمان حيث استورد ما بقيمة 12 مليونا و771 ألف دولار خلال هذه الفترة".

وتابعت ان "روسيا جاءت بالمرتبة الاولى باكثر الدول استيرادا من تركيا حيث استوردت ما بقيمة 20 مليونا و243 آلاف دولار، وبزيادة بلغت 78 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت المانيا في المرتبه الثالثة بقيمة استيراد 4 ملايين و870 دولار".

يذكر ان العراق يستورد بعض منتجاته الزراعية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، فيما قام بحظر 28 مادة زراعية وحيوانية من الاستيراد لوجود الاكتفاء الذاتي منها.

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