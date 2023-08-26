العراق يستورد دجاجاً وديوكاً روميةً بنحو 50 ألف "باوند" من امريكا

شفق نيوز/ استورد العراق الدجاج ( لحم) والديوك الرومية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 50 ألف باوند حسب ما أوردته وزارة الزراعة الامريكية.

وقالت الوزارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان العراق استورد الدجاج والديك الرومي من أمريكا في النصف الأول من العام الحالي 2023 وابتداء من كانون الثاني لغاية نهاية شهر حزيران بكمية 49 الفاً، و400 باوند مرتفعا بنفس الفترة من العام الماضي 2022 التي استورد العراق فيه 14 الفا و720 باوند.

وأضافت أن "العراق استورد خلال العام 2022 من الدجاج بكمية 23 الفاً و974 باوند وفي العام 2021 بكمية 9 آلاف و926 باوند، وفي العام 2020 بكمية 99 الفاً و551 باوند".

و1000 (باوند) يساوي تقريبا 453.600 كيلوجرام.