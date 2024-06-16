العراق يستورد خضروات وفواكه بقيمة 50 مليون دولار من تركيا في شهر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرحات غوروز، أن العراق استورد بقرابة 50 مليون دولار خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وذكر غوروز في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "صادراتنا التركية من الفواكه والخضروات الطازجة ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في شهر أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، ووصلت إلى 284 مليون دولار".

وأوضح أنه "كانت معظم صادراتنا الخوخ والكرز والكرز الحامض والطماطم"، مردفا بالقول، "لقد حققنا زيادات كبيرة في أسواق العراق وألمانيا وليبيا والتشيك وجورجيا".

وتابع غوروز، في معرض تقييمه لصادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة في شهر مايو/ايار حسب البلد، القول، إن: الدول التي صدر إليها قطاعنا أكبر عدد في شهر هي: روسيا، والعراق، وألمانيا.

وأضاف "قمنا بتصدير 81.3 مليون دولار إلى روسيا، و 49.8 مليون دولار إلى العراق، و 31.3 مليون دولار إلى ألمانيا".

واختتم غوروز بالقول: حققنا زيادات بنسبة 339 بالمئة في السوق العراقية، و 126 بالمئة في السوق الألمانية، والدول الأخرى التي حققنا فيها زيادات كبيرة في حجم الصادرات هي: ليبيا، والتشيك، وجورجيا.