العراق يستورد حمضيات من تركيا بقيمة تتجاوز 544 مليون في عام
2026-01-29T11:35:33+00:00

شفق نيوز- أنقرة

كشفت إحصائية تركية، يوم الخميس، أن العراق استورد حمضيات بأكثر من 544 مليون دولار في العام 2025 من تركيا.

وبحسب الإحصائية فإن تركيا صدرت 1.5 مليون طن إلى الأسواق العالمية، في مقدمتها فاكهة اليوسفي والتي شكلت 62% من الحمضيات، ثم الليمون ثانياً، والبرتقال ثالثاً، والكريب فروت رابعاً.

وبينت أن "العراق برز كوجهة رئيسية لاستيراد الحمضيات التركية حيث بلغ ما استورده 544.2 مليون دولار، تليه روسيا بـ461 مليون دولار، ثم أوكرانيا بـ106.4 مليون دولار، وبولندا 52 مليون دولار، ورومانيا 48.4 مليون دولار".

وأشارت إلى أن "العراق استورد اليوسفي بشكل كبير بارتفاع بلغ 544% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت واردات روسيا منه 35%، وأوكرانيا 17%".

