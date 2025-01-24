العراق يستورد "حمضيات" من تركيا بـ 197 مليون دولار خلال 2024

شفق نيوز/ احتل العراق، المركز الثاني باستيراد الحمضيات من تركيا خلال العام 2024 بـ 197 مليون دولار أميركي.

وبحسب معطيات اتحاد مصدري البحر المتوسط، صدّرت تركيا في العام 2024 نحو مليون و639 ألف طن من منتجات الحمضيات إلى دول عديدة حول العالم.

وكانت المنتجات الأكثر تصديراً إلى الخارج، بحسب البيانات التركية، هي اليوسفي والليمون والبرتقال والغريب فروت على التوالي.

وجاءت روسيا في المركز الأول في استيراد الحمضيات من تركيا بواقع 375 مليون دولار، ثم العراق بـ 197 مليون دولار، وأوكرانيا بـ 108 ملايين دولار، ورومانيا بـ 49 مليون دولار، وبولندا بـ 48 مليون دولار.

وقال نائب رئيس مجلس الحمضيات في تركيا، كمال قاتشماز، في حديث أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحمضيات التركية تتميز بمذاقها ونكهتها الفريدة، ما جعلها مفضلة في العديد من الدول".

وأشار قاتشماز، إلى أن "صادرات الفواكه والخضروات الطازجة بلغت العام الماضي 3 مليارات و401 مليون دولار تشكل الحمضيات قسما مهما منها"، مبيناً أن "الحمضيات شكلت 43 بالمئة من إجمالي صادرات الفاكهة والخضروات الطازجة في عام 2024".