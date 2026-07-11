العراق يستورد "أحذية وجوارب" بـ116 مليون دولار

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية أن واردات العراق من الأحذية والجوارب الطويلة وما شابهها وأجزائها تجاوزت 100 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت قيمة واردات العراق من هذا القطاع نحو 116 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

وعند المقارنة بعام 2025، أظهرت البيانات تراجعاً في واردات الأحذية والجوارب خلال بداية عام 2026، إذ بلغت قيمة واردات الربع الرابع من عام 2025 نحو 152 مليون دولار، بعد أن سجلت 113 مليون دولار في الربع الأول، و124 مليون دولار في الربع الثاني، و136 مليون دولار في الربع الثالث من العام نفسه.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للأحذية والجوارب إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة بلغت نحو 94 مليون دولار، تلتها تركيا بنحو 19 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة نحو 642 ألف دولار، ومن إيطاليا نحو 621 ألف دولار.

كما استورد العراق كميات محدودة من هذه المنتجات من دول أخرى، من بينها المملكة المتحدة، وتايلند، وألمانيا، وإسبانيا، والبرازيل، وهولندا.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الأحذية والجوارب ما يزال يشكل جزءاً ثابتاً من الواردات الاستهلاكية العراقية، في ظل استمرار الطلب المحلي على المنتجات المستوردة، مع تأثر حركة الاستيراد بتغيرات أسعار السلع وسلاسل التوريد العالمية.