العراق.. استيراد "تفاح إيراني" بـ56 مليون دولار خلال أشهر

شفق نيوز- طهران

سجلت صادرات إيران من التفاح، ارتفاعا قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار)، إذ بلغت أكثر من 204 آلاف طن بقيمة تجاوزت 82 مليون دولار، وكانت العراق الوجهة الأولى لهذه الصادرات.

وبحسب تقرير لموقع "عصر إيران" ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن بيانات الجمارك الإيرانية، تفيد بأن العراق وحده استورد 147 ألف طن من التفاح الإيراني بقيمة 56 مليون دولار، ليحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة، وجاءت باكستان في المرتبة الثانية باستيرادها 18.7 ألف طن بقيمة 7.2 مليون دولار، تليها الإمارات في المركز الثالث بشراء 10 آلاف طن بقيمة 8.3 ملايين دولار.

وشملت قائمة الدول المستوردة أيضا كلا من تركمانستان، سوريا، كازاخستان، طاجيكستان، تركيا، عمان، روسيا، الفلبين، قطر، الكويت، جورجيا، وليبيا، بكميات متفاوتة.

وبحسب التقارير الإيرانية، فقد تم منذ بداية شهر مهر (أواخر ايلول/ سبتمبر) وحتى الآن تصدير أكثر من 52 ألف طن إضافية من التفاح بقيمة تقارب 34 مليون دولار إلى مختلف الأسواق الخارجية، ما يشير إلى استمرار نمو الصادرات في النصف الثاني من العام.

يذكر أن العراق يعدّ من أبرز الأسواق المستهلكة للمنتجات الزراعية الإيرانية، وخاصة الفواكه الطازجة، بفضل القرب الجغرافي وتكاليف النقل المنخفضة.