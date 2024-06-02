العراق يستورد بضائع من إيران بـ1.6 مليار دولار خلال شهرين

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الأحد، تصدير بضائع للعراق بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار دولار، خلال الشهرين الأولين من السنة التقويمية الإيرانية الحالية (20 مارس/آذار - 21 مايو/أيار).

وبحسب تقرير إدارة الجمارك الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، بلغت قيمة التجارة غير النفطية الإيرانية 25.2 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، إذ صدرت إيران 23.5 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 8.0 مليار دولار في الشهرين المذكورين، مسجلة زيادة بنسبة 3.77٪؜ و8.54٪؜ من حيث القيمة والوزن، على التوالي.

ووفقاً للتقرير، كانت وجهة التصدير الأولى لإيران خلال هذه الفترة هي الصين بواردات بقيمة 2.193 مليار دولار، تليها العراق بمبلغ 1.584 مليار دولار، والإمارات بأكثر من 1.08 مليار دولار، وتركيا بمبلغ 729 مليون دولار، وباكستان بمبلغ 383 مليون دولار.

‎وكان الغاز الطبيعي المسال والبروبان السائل والبوتان السائل هي أهم البنود المصدرة في الأشهر الستة المذكورة، وفقاً لتقرير الجمارك.

وفي الوقت نفسه، تم استيراد حوالي 5.8 مليون طن من السلع التي تبلغ قيمتها 9.1 مليار دولار إلى البلاد في الفترة المذكورة، مما يشير إلى زيادة بنسبة 9.19 في المائة من حيث القيمة، وزيادة بنسبة 13.29 في المائة من حيث الوزن، على أساس سنوي.

‎وفي الوقت نفسه، كانت أكبر خمسة مصادر للواردات في إيران خلال الشهرين، هي الإمارات بمبلغ 9.0 مليار دولار، والصين بمبلغ 8.8 مليار دولار، وتركيا بمبلغ 3.3 مليار دولار، وألمانيا بمبلغ 1.1 مليار دولار، والهند بقيمة 987 مليون دولار من الواردات.

‎كانت الذرة والهواتف الذكية وفول الصويا وزيت بذور عباد الشمس والأرز أهم العناصر المستوردة في الفترة قيد الاستعراض.