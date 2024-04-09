العراق يستورد "السمسم" من تركيا بقيمة 8 مليون دولار خلال العام الماضي

شفق نيوز/ قال رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات البحرية "ايجة"، محمد أوزتورك، يوم الثلاثاء، إن العراق استورد قرابة 8 ملايين دولار من السمسم التركي خلال العام الماضي.

وأضاف أن "تركيا عززت صادرات السمسم من 77 مليون دولار في عام 2022 الى 124.5 مليون دولار في عام 2023 بزيادة قدرها 62%" مضيفا أن "الهدف الجديد لتركيا في صادرات السمسم هو الوصول إلى 250 مليون دولار".

وبين اوزتورك ان "بولندا كانت الرائدة في صادرات السمسم من تركيا عام 2023 بمبلغ 9 ملايين 164 ألف دولار، وقمنا بتصدير سمسم بقيمة 7.7 مليون دولار الى العراق، والى المانيا 3.2 مليون دولار، والى اليونان 2.6 مليون دولار، والى رومانيا 2.5 مليون دولار، والى اليابان 2.3 مليون دولار".