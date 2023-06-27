العراق يستورد الحفاظات من تركيا بقيمة تصل الى قرابة 40 مليون دولار

شفق نيوز/ أشرّت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً بحجم صادرات تركيا الحفاظات إلى العراق خلال العام الحالي.

ووفقا لجدول صادر عن المؤسسة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق سجل ارتفاعاً كبيراً في قيمة استيرادات الحفاظات بمختلف أنواعها من تركيا مقارنة بالسنتين الماضيتين لتصل الى 39 مليون دولار في شهر أيار من العام 2023 بعد أن كانت في بداية 2021 بقيمة 9 ملايين دولار.

ويقصد بالحفاظات تلك المخصصة للأطفال أو المرضى أو للنساء التي تُستخدم للدورة الشهرية.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.