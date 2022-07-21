العراق يستورد البنزين من الصين بمعدل 33 ألف طن متري خلال شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات جمركية صينية، يوم الخميس، أن العراق استورد مادة البنزين من الصين بكمية 33 ألف طن متري خلال شهر حزيران.

وقالت الادارة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد كميات من البنزين خلال شهر حزيران 2022 بمقدار 33 ألف طن متري، بما يعادل 37.653 مليون لتر ليصبح خامس أكبر مستورد للبنزين من الصين خلال حزيران".

وأضافت أن "الصين صدرت 36 ألف طن من البنزين إلى العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2021، ليتوقف التصدير في شهر كانون الثاني، وشباط، واذار قبل أن يعاود مرة أخرى في نيسان ليستورد العراق كمية 35 ألف طن ومن ثم توقف في شهر آيار ليعاود الاستيراد في حزيران".

وأشارت إلى أن "إجمالي صادرات الصين لدول العالم من البنزين انخفض بنسبة 41.6٪ على أساس سنوي إلى 5.59 ملايين طن متري فقط خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 .

وتصدر الصين البنزين بشكل رئيسي الى سنغافورة وباكستان والفلبين وإندونيسيا وبنغلاديش.