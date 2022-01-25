العراق يستورد البنزين الصيني بكمية 36 الف طن متري في شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات جمركية صينية، يوم الثلاثاء، أن العراق استورد البنزين من الصين بكمية 36 الف طن متري خلال شهر كانون الاول الماضي، ليكون خامس اكبر بلد مستورد.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق استورد كميات من البنزين خلال شهر كانون الاول 2021 بمقدار 36 الف طن متري، بما يعادل 41.076 مليون لتر ليصبح خامس اكبر مستورد للبنزين من الصين خلال كانون الاول".

وأضافت أن "العراق يعد المرة الاولى التي يستورد هذه الكميات من البنزين من الصين، حيث أنه لم يقم باستيراده خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 او حتى خلال نفس الشهر من عام 2020".

وأشارت إلى أن "اكثر الدول استيراداً للبنزين من الصين خلال شهر كانون الاول الماضي كانت باكستان وبواقع 398 الف طن متري، بارتفاع بلغ 80.3 بالمئة عن شهر تشرين الثاني الماضي، تليها سنغافورة وباستيراد 312 الف طن متري، تليها اندونيسيا باستيرادات بلغت 104 الاف طن متري، تليها بروناي بكمية استيراد بلغت 36 الف طن متري".