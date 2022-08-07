العراق يستورد احجاراً كريمة ومعادن ثمينة من تركيا بأكثر من مليار دولار وخبير يعلق

شفق نيوز/ استورد العراق من تركيا أحجاراً كريمة ومعادن ثمينة مختلفة بقيمة بلغت أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية نشرها على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق استورد من تركيا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 11.131 مليار دولار"، مبينة ان "هذه الاستيرادات نمت بنسبة 5% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة جاءت أولا في استيرادات العراق من تركيا وبقيمة بلغت 1.421 مليار دولار، تليها البلاستيك ومصنوعاتها بقيمة مالية بلغت 643 مليون دولار تليها الآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة بلغت 588 مليون دولار، تليها اثاث ومفروشات بقيمة بلغت 555 مليون دولار منتجات الطحين بقيمة بلغت 531 مليون دولار.

وتابع أن الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها جاءت سادسا بقيمة مالية بلغت 498 مليون دولار، وجاءت المصنعات من الحديد والصلب بقيمة بلغت 472 مليون دولار، وجاءت اللحوم ومنتجاتها بقيمة بلغت 424 مليون دولار، وجاءت مستحضرات الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب ؛ ومنتجات المعجنات بقيمة بلغت 406 ملايين دولار، فيما جاءت آخر المستوردات العراقية من تركيا بأقل قيمة هي مصنوعات الحجر أو جص والاسمنت بقيمة بلغت 150 مليون دولار.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "احتلال الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة المرتبة الاولى في استيرادات العراق من تركيا بالأمر الطبيعي نظرا لثمنها الباهض وخاصة بما يتعلق بالذهب والبلاتين ومشغولاتها التي تكون على شكل ميداليات ومسكوكات وغيرها من الأشكال.

واضاف ان "العراق يستورد أيضا كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الا ان الجدول يوزع هذه المنتجات بين أصناف من المنتجات اللحوم ومنتجات الطحين والزراعية الاخرى وبالتالي فإنها تتوزع في الجدول دون أن تحتل مراتب اعلى من حيث القيمة،" لافتا إلى أن "تركيا باتت الدولة الاكثر استيرادا منها بالنسبة للعراق وتنافس بذلك المنتجات الصينية في الاسواق المحلية نظرا لجودتها واسعارها المناسبة نوعا ما".