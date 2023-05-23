العراق يستورد احجاراً كريمة وبلاستيك من تركيا بأكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ استورد العراق من تركيا أحجاراً كريمة وبلاستيك بقيمة بلغت أكثر من ملياري دولار خلال العام الماضي 2022 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية نشرها على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق استورد من تركيا خلال العام الماضي 100 مادة من السلع بقيمة بلغت 13.750 مليار دولار".

واضاف ان الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة جاءت أولا في استيرادات العراق من تركيا وبقيمة بلغت 1.719 مليار دولار، تليها البلاستيك ومصنوعاتها بقيمة مالية بلغت 683 مليون دولار تليها منتجات صناعة الطحين. شراب الشعير بقيمة بلغت 667 مليون دولار، تليها الزيوت الحيوانية والنباتية بقيمة بلغت 662 مليون دولار ولحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بقيمة بلغت 650 مليون دولار.