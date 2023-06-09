العراق يستورد اثاثاً وورقاً من تركيا بقيمة تجاوزت 400 مليون دولار خلال 5 أشهر

شفق نيوز/ احتلّ العراق المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، فإن قيمة صادرات بلادها في هذا القطاع قد بلغت، 3.3 مليارات دولار في أول 5 أشهر من العام الحالي.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الوكالة، سجلت صادرات تركيا الكلية 254.4 مليار دولار في آخر 12 شهرا.

وأوضحت معطيات مجلس المصدرين، أن صادرات قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات بلغت 3 مليارات و318 مليون دولار من يناير إلى مايو 2023.

وأضافت أن تركيا صدرت في هذا القطاع إلى 202 بلدا.

وكانت الوجهة الأولى لصادرات تركيا في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، إلى العراق حيث بلغت في أول 5 أشهر، 401 مليون دولار.

وحلت إسرائيل ثانية بقيمة صادرات 172.7 مليون دولار، وبريطانيا بـ 169 مليونا، وألمانيا بـ 147.1 مليونا، وإيران بـ 131 مليونا، ثم ليبيا بـ 120.4 مليون دولار.