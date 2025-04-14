أحدث احصاء.. استهلاك العراق للغاز الطبيعي يتجاوز 19 مليار متر مكعب

شفق نيوز/ كشف موقع Global Fire Power أن استهلاك العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 19 مليار متر مكعب خلال العام الحالي 2025، ليحل بالمرتبة 38 عالمياً في قائمة أكثر الدول استهلاكاً لهذه المادة الحيوية.

وذكر الموقع في أحدث تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق استهلك 19.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، فيما تصدرت الولايات المتحدة القائمة باستهلاك قدره 914.3 مليار متر مكعب، تلتها روسيا بـ472.2 مليار متر مكعب، ثم الصين بـ366.1 مليار متر مكعب، وإيران بـ244.8 مليار متر مكعب.

عربياً، جاءت السعودية في المرتبة الأولى والسادسة عالمياً، باستهلاك بلغ 121.8 مليار متر مكعب، تليها الإمارات بـ66 مليار متر مكعب، ثم مصر بـ60 مليار متر مكعب، فقطر بـ41.5 مليار متر مكعب، وسلطنة عمان بـ27.3 مليار متر مكعب.