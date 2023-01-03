العراق يستهلك أكثر من 10 مليارات لتر من مادة البنزين بأنواعها خلال العام 2022

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط في العراق، يوم الثلاثاء، تجهيزها أكثر من 10 مليارات لتر من مادة البنزين محطات تعبئة الوقود في البلاد خلال العام 2022.

وقالت الشركة في إحصائية للعام الماضي نشرتها اليوم، إن الكميات المجهزة للمحافظات العراقية كافة خلال العام 2022 من مادة البنزين بأنواعه كالاتي ( العادي . محسن . عالي أوكتين . سوبر) أكثر من (10 مليارات ونصف المليار ) لتر .

كما أشارت إلى أن الكميات المجهزة من مادة النفط الابيض / أكثر من (مليار ونصف المليار) لتر، وأما زيت الغاز/ ما يقارب من (9 مليارات ونصف المليار) لتر.

ونوهت الوزارة إلى أن مادة زيت الوقود المجهزة بنوعيها ( المحسن والعادي ) / أكثر من (11 مليار) لتر، و وقود الطائرات كالاتي: العسكري / ما يقارب من (20) مليون لتر، المدني / ما يقارب من (188) مليون لتر.