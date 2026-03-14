العراق يستهلك أكثر من مليون برميل نفط يومياً في 2026

أظهرت بيانات حديثة عن استهلاك النفط الخام لعام 2026 أن العراق سجل استهلاكاً يومياً بلغ أكثر من مليون برميل يومياً، بحسب بيانات 2026 GlobalFirepower.

وسجل العراق استهلاكاً يومياً من النفط الخام بلغ نحو 1,043,000 برميل، ليحتل بذلك المرتبة 22 عالمياً والثاني عربياً بين أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وعلى الصعيد العربي، يحتل العراق المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي تستهلك 3,524,000 برميل يومياً، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ846,000 برميل يومياً، ثم الكويت بـ840,000 برميل يومياً.

وعالمياً، تتصدر قائمة أكبر مستهلكي النفط الولايات المتحدة الأمريكية بـ20,307,000 برميل يومياً، تليها الصين بـ16,189,000 برميل يومياً، ثم الهند بـ5,271,000 برميل يومياً، وروسيا بـ3,863,000 برميل يومياً، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً بـ3,524,000 برميل يومياً.

ويعكس استهلاك العراق جزءاً من تشغيل الصناعات والمواصلات والبنى التحتية، كما يؤكد دوره كواحد من أكبر مستهلكي النفط في المنطقة والعالم.