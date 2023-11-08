العراق يستقر في المركز الـ 13 بين الدول الأرخص بأسعار البنزين حول العالم

شفق نيوز/ حلَّ العراق بالمركز الـ13 في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين، فيما تصدرت إيران الدول من حيث أرخص سعر للبنزين، حيث بلغ سعره 0.029 دولار للتر، حسب بيانات موقع "غلوبال بترول بريس".

وبعد إيران جاءت في المرتبة الثانية ليبيا بـ0.031 دولار للتر، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار للتر، والكويت رابعا بـ0.340 دولار للتر الواحد.

وحلَّ العراق في المرتبة الـ 13 بـ0.573 دولار للتر البنزين الواحد، بينما جاءت تونس في المرتبة الـ 24 بـ0.802 دولار للتر، أما روسيا فاحتلت المركز الـ16 بـ0.601 دولار للتر، فيما حلت المغرب في التصنيف الـ 104 بتسعيرة وصلت إلى 1.515 دولار للتر.