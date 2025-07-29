العراق يستعين بـ"بواخر توليدية" لزيادة إنتاج الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، الموافقة على تجهيز محطات عائمة بقدرة إنتاجية تبلغ (590 ميكاواط) للطاقة الكهربائية الوطنية عبر، "بواخر توليدية".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، ان "المجلس وافق خلال جلسته التي عقدت، اليوم، على تعديل قراره رقم (437 لسنة 2025) بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، متضمناً تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف "كار بور" شركة BKPS، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإضافة قدرة إنتاجية تبلغ (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية عبر بواخر توليدية".

واضاف البيان، ان "ذلك لتغطية العجز خلال ذروة الطلب لمدة 70 يوماً دون تمديد، كما وألزم المجلس التحالف بدفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية وأجور الأرصفة، على أن يُعاد عرض الموضوع في حال الحاجة إلى التمديد".

كما أقر المجلس بحسب البيان، "تعديل قراره رقم (480 لسنة 2025)، ليشمل استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية"، موضحا انه "تمت الموافقة على تعديل قرار رقم (73 لسنة 2025) بشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، ليشمل صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تتضمن المناقصة للأنبوب 56 عقدة تشمل جميع المنظومات وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتضم قائمة الشركات المقترحة من وزارة النفط، والتعاقد مع جهة استشارية عالمية تُعنى بجميع تفاصيل المشروع".