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العراق يستعين بشركات فرنسية لتطوير قطاع الاتصالات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-16T14:07:45+0000
العراق يستعين بشركات فرنسية لتطوير قطاع الاتصالات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة، فتح تعاون مشترك مع شركات الفرنسية بهدف تطوير قطاع الاتصالات في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب أحمد الشيباني، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية، وفق بيان للاتصالات العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال البيان إن الجانبين بحثا "تطوير مجال الاتصالات، وتشكيل فريق عمل متكامل مع شركات الاتصالات الفرنسية، وإقامة مشاريع التنمية مع كبرى الشركات المختصة في هذا المجال.

وأشار الشيباني إلى "ضرورة فتح التعاون المشترك مع الشركات العالمية الكبرى والمتطورة في مجال التكنولوجيا الحديثة والمختصة في مجال الإنترنيت والاتصالات".

ودعا إلى "عقد اجتماع مع الشركات التابعة إلى الوزارة الاتصالات لدراسة كافة الإجراءات واستكمال المخططات مع وزارتي التخطيط والمالية".  

 كما أعرب رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عن استعداد بلاده لمساعدة العراق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف، "سنعمل على هذا التعاون والعمل المشترك، ومن هنا ادعوا الشركات الفرنسية العاملة المختصة للاستثمار في العراق وبالخصوص في مجال الاتصالات".

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