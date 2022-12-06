العراق يستعد لمرحلة تشغيل ميناء الفاو الكبير

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، يوم الثلاثاء، عن الاستعداد لمرحلة تشغيل ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

جاء ذلك في كلمة له افتتاح بها أعمال المؤتمر الثاني لميناء الفاو تحت عنوان "تشغيل ميناء الفاو الكبير، والقناة الجافة رؤى مستقبلية وفرص استثمارية".

وقال الفرطوسي في الكملة، إن للموانئ العراقية بشكل عام وميناء الفاو الكبير بشكل خاصة مكانة مهمة في تفكير الدولة العراقية كرافد مساند للقطاع الاقتصادي للبلد، مؤكدا أن ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة مشروعان لجميع العراقيين.

كما أشار، إلى أن الشركة العام لموانئ العراق ومن خلال المشروع تسعى الى التواصل مع الموانئ والشركات العالمية لتبادل الرؤى والاطلاع على التجارب الدولية فضلا عن ذلك أن مراحل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير تتطلب منا الاستعداد للمرحلة الثانية وهي تشغيله.

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم أمس الأثنين، بتسريع العمل في جميع الفقرات التنفيذية لميناء الفاو الكبير، عاداً إياه مشروعاً "بحجم العراق وتطلعات شعبه".

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.