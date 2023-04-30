العراق يستعد للصيف اللاهب بزيادة الغاز الايراني: تضاعف الاستيراد 4 مرات

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الصادرات الإيرانية من الغاز الطبيعي الى العراق، ارتفعت بشكل كبير في شهر نيسان/أبريل مقارنة بالشهور السابقة من العام الحالي.

ونقلت الوكالة الايرانية على موقعها بالانجليزية بترجمة وكالة شفق نيوز، عن شركة "MEES" المتخصصة بتحليلات النفط والغاز الاقليمية، والتي تتخذ من قبرص مقرا لها، ان مسؤولا كبيرا في وزارة الكهرباء العراقية قال إن واردات الغاز من إيران لاستخدامها في محطات الكهرباء العراقية، وصلت في المتوسط يوميا إلى ​​30-40 مليون متر مكعب خلال شهر أبريل/نيسان 2023.

وبحسب التقرير، فإن إمدادات الغاز الايراني الى العراق ارتفعت ثلاث اربع مرات خلال نيسان/أبريل مقارنة بالاشهر الاولى من العام 2023.

وأوضح التقرير أن زيادة المعروض من الغاز، تأتي في وقت يستعد فيه العراق لصيف حار عندما يرتفع الطلب على التبريد الى مستويات قياسية في كافة انحاء العراق.

وتابع التقرير ان العراق يعتمد على ايران من اجل الحصول على جزء كبير من إمدادات الغاز التي يحتاجها بهدف تشغيل محطة توليد الكهرباء الخاصة، مضيفا أن بغداد حصلت على اعفاءات من العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران، لكي يكون بمقدورها مواصلة الحصول على واردات الطاقة من جارتها الايرانية.

ولفت التقرير إلى أن امدادات الغاز الايراني الى العراق كانت قد انخفضت بشكل كبير في العام 2021 عندما لم تتمكن بغداد من سداد متأخراتها المالية المستحقة لإيران فيما يتعلق بواردات الغاز.

واضاف ان الامدادات الايرانية ظلت عند مستويات منخفضة حتى أوائل العام الحالي، الى ان اعلنت السلطات الايرانية ان العراقيين توصلوا الى طريقة للتعامل مع العقوبات الأمريكية لدفع ثمن واردات الغاز.

كما ذكر التقرير بأن كبار مسؤولي الحكومة العراقية زاروا ايران خلال الشهور الاخيرة من اجل البحث في زيادة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجارين، بما في ذلك الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي زار طهران السبت في الزيارة الرسمية الأولى له منذ توليه منصبه في بغداد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

ترجمة: وكالة شفق نيوز